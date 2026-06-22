В Воронеже повреждены 10 многоэтажек и шесть частных домов после атаки ВСУ

В результате ракетной атаки ВСУ получили повреждения 10 многоквартирных домов в Воронеже, а также 6 частных строений и около 50 автомобилей. Такие данные озвучил губернатор области Александр Гусев по итогам расширенного заседания оперативного штаба.

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей», — написал он в своём телеграм-канале.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на промышленном предприятии в левобережной части города. Там произошёл пожар, открытое пламя удалось сбить к 16:30, однако разбор конструкций продолжается до сих пор. Прибывшие на место сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воздуха и не нашли превышений концентрации опасных веществ.

Напомним, что пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня. Александр Гусев назвал случившееся крайне тяжёлой потерей для области. Он уточнил, что за медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, однако некоторые люди остаются в стационарах в критическом состоянии.