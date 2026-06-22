СК завёл уголовное дело о теракте после украинской атаки на Воронеж

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после украинской атаки на Воронеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа», — говорится в сообщении.

На месте происшествия активно работают сотрудники СК и оперативных подразделений. Проводится изъятие вещественных доказательств, имеющих значение для установления обстоятельств произошедшего. В скором времени будут назначены и проведены все необходимые экспертные исследования.

СК продолжает сбор и анализ информации о данном преступлении. В рамках расследования будет дана всесторонняя уголовно-правовая оценка действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к инциденту.

Напомним, что пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня. Губернатор Александр Гусев назвал случившееся крайне тяжёлой потерей для области. Он уточнил, что за медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, однако некоторые люди остаются в стационарах в критическом состоянии.