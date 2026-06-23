В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетного удара ВСУ

В Воронежской области введён трёхдневный траур в память о пяти жертвах ракетной атаки. Согласно распоряжению губернатора Александра Гусева, с 23 по 25 июня будут приспущены государственные флаги.

Региональным учреждениям культуры и СМИ рекомендовано воздержаться от развлекательных мероприятий и соответствующим образом скорректировать эфирную сетку. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, подчеркнув всеобщую скорбь жителей Воронежской области. Он также отметил важность поступивших телеграмм с сочувствием из других регионов, поблагодарив соотечественников за поддержку.

«Не существует слов, способных заглушить боль родных и близких тех, кого мы потеряли 22 июня 2026 года. Все мы, воронежцы, скорбим вместе с ними. Телеграммы со словами сочувствия поступают и из других регионов. Спасибо соотечественникам за такую человеческую солидарность и поддержку в трудный час», — написал Гусев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ на Воронеж стали пять мирных жителей. За медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, при этом часть пострадавших остаётся в стационарах в критическом состоянии. СК завёл уголовное дело о теракте.