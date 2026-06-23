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23 июня, 19:23

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. В результате удара осколочные ранения получил мужчина.

Пострадавшего с ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада скорой медицинской помощи доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оказывают пациенту всю необходимую помощь. Информация о степени тяжести его состояния уточняется.

Снаряд повредил машину. Осколки также посекли ещё один автомобиль, находившийся поблизости.

В Запорожской области усилили борьбу с дронами ВСУ Hornet после атак на трассы
В Запорожской области усилили борьбу с дронами ВСУ Hornet после атак на трассы

Ранее в городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. В результате удара пострадал мужчина — он получил осколочные ранения лица и руки. Медики оказали пострадавшему помощь в городской больнице № 2 Белгорода. Его состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.

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Антон Голыбин
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