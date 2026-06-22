В Шебекине дрон ВСУ атаковал коммерческий объект, пострадал мужчина

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В результате удара пострадал мужчина.

Он получил осколочные ранения лица и руки. Пострадавшему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода. Его состояние позволяет продолжить лечение амбулаторно. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что до 14 увеличилось число раненных в результате удара ВСУ по автобусу в Горловке. Стоит отметить, что транспортное средство было атаковано в час пик.