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Регион
22 июня, 18:55

В Шебекине дрон ВСУ атаковал коммерческий объект, пострадал мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В результате удара пострадал мужчина.

Он получил осколочные ранения лица и руки. Пострадавшему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода. Его состояние позволяет продолжить лечение амбулаторно. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Ранее сообщалось, что до 14 увеличилось число раненных в результате удара ВСУ по автобусу в Горловке. Стоит отметить, что транспортное средство было атаковано в час пик.

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Наталья Демьянова
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