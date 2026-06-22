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Регион
22 июня, 18:36

Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в посёлке Супсех под Анапой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов упали в частном секторе в населённом пункте Супсех под Анапой. В результате инцидента пострадала женщина. О случившемся информирует оперативный штаб Краснодарского края.

«В посёлке Супсех под Анапой в частном секторе упали фрагменты вражеских беспилотников. Осколочное ранение получила женщина 58 лет. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», — заявили в оперштабе.

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Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в течение 13 часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 141 украинский беспилотник над регионами страны. Активная фаза отражения налёта велась 22 июня в промежутке с 7:00 до 20:00 вечера по московскому времени. Боевое дежурство по перехвату велось в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областями. Также удары дронов отражались в Московском регионе, на территории Краснодарского края и в Республике Крым. Помимо сухопутной территории, дежурные расчёты отработали по беспилотникам над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Виталий Приходько
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