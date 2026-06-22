Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в посёлке Супсех под Анапой

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в течение 13 часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 141 украинский беспилотник над регионами страны. Активная фаза отражения налёта велась 22 июня в промежутке с 7:00 до 20:00 вечера по московскому времени. Боевое дежурство по перехвату велось в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областями. Также удары дронов отражались в Московском регионе, на территории Краснодарского края и в Республике Крым. Помимо сухопутной территории, дежурные расчёты отработали по беспилотникам над акваториями Чёрного и Азовского морей.