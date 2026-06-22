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Регион
22 июня, 17:39

Над регионами России за день сбили 141 украинский БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/isoprotonic

За 13 часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 141 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Активная фаза отражения налёта велась 22 июня в промежутке с 7:00 до 20:00 вечера по московскому времени. Боевое дежурство по перехвату велось в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областями.

Также удары дронов отражались в Московском регионе, на территории Краснодарского края и в Республике Крым. Помимо сухопутной территории, дежурные расчёты отработали по беспилотникам над акваториями Чёрного и Азовского морей.

На подлёте к Москве сбито 84 дрона
На подлёте к Москве сбито 84 дрона

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 734 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 12 управляемых авиационных бомб. В военном ведомстве Минобороне РФ также привели сводную статистику потерь противника с начала проведения специальной военной операции. К настоящему моменту уничтожен 671 самолёт и 284 вертолёта воздушных сил Украины.

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Юлия Сафиулина
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