На подлёте к Москве сбито 84 дрона
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ПВО сбила 84 вражеских беспилотника на подлёте к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлёте к Москве сбито 84 БПЛА», — написал он в соцсетях.
По данным властей, разрушений и пострадавших нет.
Также утром 22 июня атаке подвергся город Щекино в Тульской области. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.
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