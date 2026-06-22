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Регион
22 июня, 08:25

На подлёте к Москве сбито 84 дрона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ПВО сбила 84 вражеских беспилотника на подлёте к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлёте к Москве сбито 84 БПЛА», — написал он в соцсетях.

По данным властей, разрушений и пострадавших нет.

В Гусь-Хрустальном эвакуировали жильцов трёх домов после падения БПЛА
В Гусь-Хрустальном эвакуировали жильцов трёх домов после падения БПЛА

Также утром 22 июня атаке подвергся город Щекино в Тульской области. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

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Александра Вишнякова
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