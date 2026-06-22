На подлёте к Москве сбито 84 дрона

ПВО сбила 84 вражеских беспилотника на подлёте к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлёте к Москве сбито 84 БПЛА», — написал он в соцсетях.

По данным властей, разрушений и пострадавших нет.

Также утром 22 июня атаке подвергся город Щекино в Тульской области. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.