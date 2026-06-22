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Регион
22 июня, 06:46

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Сегодня утром, 22 июня, город Щекино в Тульской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому.

О происшествии в своем канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Согласно его данным, в результате инцидента никто из жильцов не пострадал.

«Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. Жители дома эвакуированы. Оперативные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

В настоящее время на месте падения БПЛА задействованы сотрудники экстренных служб, а также представители оперативного штаба правительства Тульской области. Специалисты проводят оценку ущерба и следственные действия. Ситуация находится на контроле у властей региона.

Число нейтрализованных над Москвой дронов выросло до 74
Число нейтрализованных над Москвой дронов выросло до 74

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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