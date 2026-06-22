БПЛА атаковал многоквартирный дом в Тульской области

Сегодня утром, 22 июня, город Щекино в Тульской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому.

О происшествии в своем канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Согласно его данным, в результате инцидента никто из жильцов не пострадал.

«Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. Жители дома эвакуированы. Оперативные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

В настоящее время на месте падения БПЛА задействованы сотрудники экстренных служб, а также представители оперативного штаба правительства Тульской области. Специалисты проводят оценку ущерба и следственные действия. Ситуация находится на контроле у властей региона.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.