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Регион
22 июня, 06:25

Число нейтрализованных над Москвой дронов выросло до 74

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили ещё четыре беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены четыре вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — прокомментировал ситуацию глава города.

Стоит отметить, что это лишь часть масштабной серии попыток нападения. Согласно оперативным сводкам, опубликованным мэром в течение текущих суток, общее количество нейтрализованных на подлете к столице беспилотников достигло 74 единиц.

На данный момент информация о пострадавших или значительных разрушениях инфраструктуры не поступала. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают работу в местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов.

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Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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