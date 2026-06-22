Число нейтрализованных над Москвой дронов выросло до 74

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили ещё четыре беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены четыре вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — прокомментировал ситуацию глава города.

Стоит отметить, что это лишь часть масштабной серии попыток нападения. Согласно оперативным сводкам, опубликованным мэром в течение текущих суток, общее количество нейтрализованных на подлете к столице беспилотников достигло 74 единиц.

На данный момент информация о пострадавших или значительных разрушениях инфраструктуры не поступала. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают работу в местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.