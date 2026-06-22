В Гусь-Хрустальном эвакуировали жильцов трёх домов после падения БПЛА

Утро 22 июня в городе Гусь-Хрустальный началось с экстренных мер безопасности. В населенном пункте зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата.

На место происшествия незамедлительно направились представители экстренных служб. В качестве превентивной меры власти решили вывести людей из зоны возможной опасности.

«В городе Гусь-Хрустальном произошло падение БПЛА. Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов», — сообщил глава региона Александр Авдеев.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Губернатор также подчеркнул, что ситуация полностью подконтрольна профильным ведомствам.

Сейчас территория оцеплена, специалисты проводят осмотр места крушения аппарата. О дальнейших мерах и сроках возвращения горожан домой будет объявлено после завершения всех следственных действий.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.