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Регион
22 июня, 10:05

734 дрона за сутки: В Минобороны раскрыли свежие данные о работе ПВО

За сутки ПВО России сбила 734 украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 734 беспилотника самолётного типа и 12 управляемых авиабомб ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там также привели общие данные с момента начала специальной военной операции. По информации министерства, за это время было уничтожено: 671 самолёта, 284 вертолёта и более 167 тысяч беспилотников. Кроме того, ВСУ потеряли 662 зенитных ракетных комплекса, почти 30 тысяч танков и других бронемашин, 1746 реактивных систем залпового огня, свыше 35 тысяч орудий и миномётов, а также более 64 тысяч единиц военной автотехники.

Дроны ВСУ сбили ночью в двух районах Ростовской области
Дроны ВСУ сбили ночью в двух районах Ростовской области

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны России было нейтрализовано 301 украинский беспилотник самолётного типа. В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства работали в промежутке с вечера 21 июня до утра 22 июня. География перехватов оказалась обширной и затронула множество приграничных, центральных и южных регионов, включая Смоленскую, Тверскую, Московскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский край и Крым. Помимо наземных территорий, работа велась и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Вероника Бакумченко
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