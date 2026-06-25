FPV-дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом — погиб мужчина

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ. Удар пришёлся по автомобилю в районе хутора Фищево в Краснояружском округе. Об этом пишет региональный оперштаб.

Украинский FPV-дрон атаковал машину. В результате удара мужчина, находившийся внутри, получил смертельные ранения и скончался на месте.

«Выражаем соболезнования семье погибшего. Транспортное средство повреждено», — говорится в сообщении.

За ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 269 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки зафиксированы в нескольких регионах. Цели уничтожали с 20:00 24 июня до 07:00 25 июня. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.