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Регион
24 июня, 04:01

Мужчина погиб при детонации украинского БПЛА в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара ВСУ по Белгородской области в ночь на 24 июня погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — сказано в сообщении.

Ещё одну женщину госпитализировали в Валуйскую ЦРБ c осколочным ранением спины. В настоящее время ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Данные о последствиях удара уточняются.

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Виталий Приходько
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