Жертвами атак ВСУ на Херсонщине стали два человека, ещё девять пострадали

За минувшие сутки удары ВСУ по Херсонской области унесли жизни двух мирных жителей, ещё девять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

В Костогрызове Алешкинского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина 1968 года рождения, а женщину 1965 года рождения ранило. Сальдо уточнил, что ей удалось помочь прямо на месте происшествия.

«В Алёшках от полученных 17 июня ранений скончался мужчина 1959 года рождения», — написал губернатор.

В результате удара БПЛА по населённому пункту Малые Копани травмы получили двое местных жителей: женщина 1977 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Пострадавшего представителя мужского пола оперативно эвакуировали в медучреждение Скадовска для оказания помощи. Женщина, в свою очередь, написала отказ от экстренной госпитализации.

В Каховке дрон ударил по магазину. Ранения получили женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения — обоих доставили в местную больницу.

Также, по словам Сальдо, в Раденске Алёшкинского округа удар по легковому автомобилю тяжело ранил мужчину 1969 года рождения, его отправили в Скадовскую больницу. В Малой Лепетихе ранения получила женщина 1980 года рождения, её увезли в Нижнесерогозскую больницу — туда же доставили и пострадавшую при ударе женщину 1960 года рождения из Верхнего Рогачика.

Помимо этого, губернатор рассказал, что ещё один человек, парень 2005 года рождения, пострадал от атаки дрона на трассе Каменка — Цукуры в Каховском округе. Его госпитализировали в Чаплинскую больницу.

Под ударом оказались и объекты инфраструктуры. Наибольшие разрушения в жилом секторе зафиксированы в Таврийске, Днепрянах, Новой Маячке, Брилёвке, Костогрызове и Любимовке. Вдобавок к этому, в Новой Маячке и Чернянке осколками посечены хозяйственные постройки, административный корпус пострадал в Таврийске и Горностаевке, а складские помещения вновь приняли удар в Новой Маячке. Отдельная точка на карте повреждений — Скадовск, где разрушительные последствия коснулись сразу двух гражданских судов.

А ранее сообщалось, что в Херсонской области при атаке БПЛА ранена студентка медколледжа. Девушка была срочно помещена в стационар Генической районной больницы, где её тут же взяли под наблюдение и оказали всю необходимую квалифицированную помощь.