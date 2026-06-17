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17 июня, 18:37

В Херсонской области при атаке БПЛА ранена студентка медколледжа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несовершеннолетняя студентка Генического медицинского колледжа получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Информацию о пострадавшей распространило Министерство здравоохранения Херсонской области.

«В последнее время участились атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которых страдают объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители», — говорится в сообщении.

Девушку без промедлений госпитализировали в Геническую центральную районную больницу, где ей сразу же предоставили медицинскую помощь.

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области, повреждены машины скорой помощи
ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области, повреждены машины скорой помощи

Ранее сообщалось, что водитель мопеда лишился трёх конечностей, подорвавшись в Херсонской области на противопехотной мине, закамуфлированной ВСУ под консервную банку. Подобные ловушки, оставляемые украинскими формированиями, обычно начиняют мелкой круглой или прямоугольной дробью. При детонации ударная волна и поражающие элементы бьют в верхнюю часть корпуса: грудь, сердце, голову, лёгкие и брюшную полость.

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Юлия Сафиулина
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