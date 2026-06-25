Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:17

В Уфе отбили атаку беспилотников, обломки упали в промзоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bulat.Iskhakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bulat.Iskhakov

В Уфе силы Минобороны и службы безопасности предприятий отбили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы, последствия атаки сейчас устраняют.

Режим беспилотной опасности объявлен в ХМАО
Режим беспилотной опасности объявлен в ХМАО

При этом за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 269 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки фиксировались сразу в нескольких регионах страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar