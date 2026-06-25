В Уфе отбили атаку беспилотников, обломки упали в промзоне

В Уфе силы Минобороны и службы безопасности предприятий отбили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы, последствия атаки сейчас устраняют.

При этом за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 269 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки фиксировались сразу в нескольких регионах страны.