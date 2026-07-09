Пожар в театре Комиссаржевской в Петербурге привёл к эвакуации людей из ТЦ

В Санкт-Петербурге произошло возгорание в здании театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Из-за происшествия спектакль отменили, а посетителей эвакуировали, сообщает «Фонтанка».

Люди, эвакуированные из ТЦ «Пассаж» в Петербурге после пожара в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Фото © «Mash на Мойке»

Пожар произошёл в здании на Итальянской улице. После срабатывания пожарной тревоги была проведена эвакуация. Как уточняет «Mash на Мойке», сигнал тревоги также поступил в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте, расположенном рядом с театром.

Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, основанный в 1942 году в блокадном Ленинграде как «Городской», обрел своё нынешнее имя в 1959-м и расположен в здании Пассажа на Итальянской улице. Художественный расцвет театра связан с именем Рубена Агамирзяна, создавшего легендарную трилогию «Царь Фёдор Иоаннович», а сегодня труппа, ведомая с 2023 года главным режиссёром Леонидом Алимовым, продолжает традиции психологического театра, соединяя классику с острым современным звучанием.