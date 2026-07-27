Пожары во Франции уничтожили рекордные 116 тысяч гектаров леса

Во Франции зафиксирован исторический максимум по площади лесных пожаров: огонь уничтожил уже более 116 тысяч гектаров земли. Как сообщил глава МВД Лоран Нуньес, нынешние показатели значительно превзошли предыдущий антирекорд 2022 года, когда сгорело 70 тысяч гектаров.

Министр назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной и анонсировал отправку дополнительных сил пожарных в наиболее пострадавший департамент Жиронда, где площадь возгораний достигла 42 тысяч гектаров.

В ликвидации крупнейшего в истории страны пожара задействовано около 2,5 тысяч спасателей, включая специалистов из Швейцарии. Дополнительную поддержку оказывают 1,5 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи сотрудников полиции, в задачи которых входит обеспечение безопасности и координация эвакуации населения из зоны бедствия.

Европа переживает новую волну аномальной жары. Высокие температуры провоцируют масштабные лесные пожары. С начала июля огонь уничтожил сотни тысяч гектаров земли. Почти 40 процентов выгоревших площадей находятся в Испании. Власти Каталонии эвакуировали десятки тысяч местных жителей. В Португалии пламя охватило около 13 тысяч гектаров. Французские власти ввели красный уровень опасности в нескольких департаментах. Только в регионе Жиронда спасатели вывезли 220 тысяч человек.