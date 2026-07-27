Европейские санкции запрещают Испании применять российские вертолёты Ка-32 для тушения пожаров. Ограничения действуют на фоне масштабных природных катаклизмов в стране. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на эту проблему.

«Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву из-за глупой русофобской идеологии!» — написал политик в социальной сети X.

Филиппо указал, что российские Ка-32 считаются особенно эффективными для миссий по тушению пожаров. По его данным, вертолёты принадлежат испанским частным компаниям. Эти организации ранее сотрудничали с Министерством экологического перехода и местными властями. Евросоюз отозвал лётные сертификаты для Ка-32 и ввёл против техники ограничения. Из-за запрета на заказ запчастей и приезд российских специалистов десять машин сейчас простаивают на земле.

Ранее Life.ru сообщал о крупных лесных пожарах в Испании. Стихия унесла жизни более десяти человек. Огонь в провинции Альмерия охватил тысячи гектаров. Власти эвакуировали сотни жителей соседних районов. Местные чиновники назвали ситуацию беспрецедентной трагедией. Пламя быстро распространяется из-за сухой растительности и падения линии электропередачи. Также власти Каталонии вывезли десятки тысяч местных жителей.