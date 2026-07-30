Пожар уничтожил курортный город во Франции из-за халатности властей

Лесные пожары во Франции полностью уничтожили прибрежную коммуну Ле-Порж. Огонь сжёг почти 200 домов, около 3500 человек остались без жилья и имущества. Пострадавшие обвиняют местные власти в том, что спасательные силы были направлены на защиту элитных домов по соседству, которые в итоге уцелели, пишет Le Monde.

Жители объединяются в соцсетях, требуя справедливости. По их словам, в момент приближения огня они не видели пожарных машин и не получали экстренных сообщений. Официальные лица в ответ призвали сосредоточиться на тушении, а не на поиске виноватых.