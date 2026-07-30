Пожар уничтожил курортный город во Франции из-за халатности властей
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Лесные пожары во Франции полностью уничтожили прибрежную коммуну Ле-Порж. Огонь сжёг почти 200 домов, около 3500 человек остались без жилья и имущества. Пострадавшие обвиняют местные власти в том, что спасательные силы были направлены на защиту элитных домов по соседству, которые в итоге уцелели, пишет Le Monde.
Жители объединяются в соцсетях, требуя справедливости. По их словам, в момент приближения огня они не видели пожарных машин и не получали экстренных сообщений. Официальные лица в ответ призвали сосредоточиться на тушении, а не на поиске виноватых.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что с начала года в стране выгорело более 116 тысяч гектаров, а из зоны бедствия в Жиронде были эвакуированы 220 тысяч человек. Позже Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном и предложил направить украинских спасателей для тушения лесных пожаров. Однако это вызвало вопросы — на Украине пожарные и так работают с предельной нагрузкой из-за постоянных обстрелов.
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