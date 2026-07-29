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29 июля, 11:43

Зеленский забыл про свои пепелища и теперь рвётся тушить пожары во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого предложил французской стороне помощь украинских спасателей в борьбе с лесными пожарами. При этом ситуация выглядит неоднозначно: на Украине из-за постоянных обстрелов пожарные работают в режиме экстремальной нагрузки. Из-за нехватки кадров сотрудники ГСЧС даже получили бронь от мобилизации, так как их работа признана критически важной для страны.

«Эмманюэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Предложил необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров», — написал Зеленский в соцсетях по итогу разговора.

Франция в огне: Макрон назвал ситуацию тяжелейшей со времён Второй мировой
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Пожары в департаменте Жиронда охватили 42 тысячи гектаров леса. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что с начала года в стране выгорело более 116 тысяч гектаров, а из зоны бедствия в Жиронде были эвакуированы 220 тысяч человек.

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Наталья Демьянова
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