В 109 городах Германии ограничили использование воды из-за жары

Более 100 городов и округов Германии ограничили использование воды из-за аномальной жары и нехватки осадков. Об этом сообщает газета Bild.

Причиной стали малое количество дождей зимой и весной, снижение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной температуры. Всего ограничения уже действуют в 109 населённых пунктах.

Одним из лидеров по жёсткости мер стал Мюнхен. В июле там запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере полив участков запрещён при температуре выше 27 градусов, а в Потсдаме больше нельзя использовать воду для ухода за государственными дворцовыми садами.

В большинстве регионов ограничения затронули сельское хозяйство. Фермерам запретили забирать воду из рек и озёр с помощью насосов для орошения полей.

«Это меры для достижения немедленного результата», — заявил профессор кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорг Древес. По его словам, Германии необходимо пересмотреть подход к расходованию питьевой воды.

Эксперт отметил, что в стране ценный ресурс используется там, где можно было бы применять очищенные сточные воды, например для полива или технических нужд. Он также предложил строить трубопроводы для переброски воды из более обеспеченных регионов в засушливые районы.

«От жажды в Германии мы не умрем, но локальные дефициты у нас будут», — предупредил Древес. По его словам, решение проблемы потребует многомиллиардных вложений в течение длительного времени.

Тем временем Южная Европа продолжает сталкиваться с сильной жарой и засухой. В странах Средиземноморья экстремальная погода уже привела к крупным лесным пожарам, эвакуациям и гибели людей.

Ранее Life.ru писал, что почти 10 тысяч немцев умерли от жары в этом году. Медицинские службы ФРГ продолжают фиксировать рост обращений за экстренной помощью в связи с тепловыми ударами и обострением сопутствующих недугов.