Почти десять тысяч немцев умерли из-за жары в этом году

В Германии в текущем году от последствий высоких температур уже скончались около 10 тысяч человек. Согласно еженедельному отчёту Института Роберта Коха, число летальных исходов, связанных с тепловым воздействием, достигло рекордных показателей за последние годы.

По оценкам специалистов, к 19 июля количество жертв жары составило примерно 9,8 тысячи человек. Эта цифра уже превышает показатели любого полного года, начиная с 2016 года, что свидетельствует о серьёзности климатической ситуации в регионе. Медицинские службы ФРГ продолжают фиксировать рост обращений за экстренной помощью в связи с тепловыми ударами и обострением сопутствующих недугов.

Текущее лето принесло Европе беспрецедентные волны жары, установившие рекорды: в июне средняя температура на континенте была на 3°C выше нормы, а во Франции, Германии и Испании воздух прогревался до 44–45°C и выше. По предварительным данным, избыточная смертность во Франции, Бельгии и Нидерландах составила около 3700 случаев, а системы здравоохранения и энергетика работали на пределе. ВОЗ предупредила о новых волнах жары и призвала страны срочно адаптироваться к новой климатической реальности.