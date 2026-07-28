МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса

В Москве днём 28 июля ожидается экстремальная жара, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Экстренное предупреждение распространило МЧС.

Синоптики Росгидромета прогнозируют пик зноя в период с 14 до 16 часов. Воздух в городе прогреется до 30–31 градуса. Спасатели призывают граждан одеваться в светлое, не выходить на улицу без головного убора и пить больше воды.

В ведомстве предупредили о сопутствующих рисках. Из-за теплового перегрева у людей возможны потеря концентрации и обмороки, что может спровоцировать рост числа ДТП. Кроме того, резко возрастает нагрузка на электросети, повышается вероятность аварий и пожаров из-за перегрева оборудования. Жителей просят быть предельно внимательными и исключить любое обращение с открытым огнём.

Одновременно в Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Примерно с 15 часов вторника до утра 29 июля регион накроют сильные ливни, а вечером возможны гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее в Екатеринбурге 27 июля был установлен новый температурный рекорд для этой даты. Воздух в городе прогрелся до 35 градусов тепла, что превысило прежний максимум в 34,5 градуса, державшийся с 1952 года. При этом самая высокая температура по области была зафиксирована в Алапаевске, где столбики термометров поднялись до отметки в 35,1 градуса.