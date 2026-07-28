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Регион
28 июля, 09:00

Жара в Екатеринбурге побила рекорд 74-летней давности

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В Екатеринбурге 27 июля был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

По его данным, воздух в городе прогрелся до +35 градусов. Это стало новым максимумом для 27 июля, превысив прежний рекорд в +34,5 градуса, установленный в 1952 году. При этом наиболее высокая температура в Свердловской области была зафиксирована в Алапаевске — +35,1 градуса.

Как пояснил Пулин, аномально высокие температуры связаны с антициклоном, который сейчас находится в максимальной стадии развития. Уже 28 июля он начнет разрушаться, а к Приуралью подойдет атмосферный фронт.

Однако в ближайшие дни в регионе всё ещё ожидается жара до +38 градусов.

В канадской Арктике установилась аномальная жара, побит рекорд 1930-го года
В канадской Арктике установилась аномальная жара, побит рекорд 1930-го года

В этом году погода только и делает, что бьет температурные рекорды. Так, летом от 40-градусной жары изнывала Европа, в Москве в июле также был побит рекорд 1998 года.

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Александра Вишнякова
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