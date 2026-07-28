Жара в Екатеринбурге побила рекорд 74-летней давности

В Екатеринбурге 27 июля был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

По его данным, воздух в городе прогрелся до +35 градусов. Это стало новым максимумом для 27 июля, превысив прежний рекорд в +34,5 градуса, установленный в 1952 году. При этом наиболее высокая температура в Свердловской области была зафиксирована в Алапаевске — +35,1 градуса.

Как пояснил Пулин, аномально высокие температуры связаны с антициклоном, который сейчас находится в максимальной стадии развития. Уже 28 июля он начнет разрушаться, а к Приуралью подойдет атмосферный фронт.

Однако в ближайшие дни в регионе всё ещё ожидается жара до +38 градусов.