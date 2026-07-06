В канадской Арктике установилась аномальная жара, побит рекорд 1930-го года
Город Икаулит на Канадском Арктическом архипелаге. Обложка © Wikipedia / ADialla
Аномальная жара в канадской Арктике привела к обновлению температурных рекордов. Об этом свидетельствует бюллетень Национального метеобюро Канады.
5 июля в населённом пункте Кэмбридж-Бей температура поднялась до +22,1°C, превысив показатель 1930 года (+21,7°C). В Корал-Харборе воздух прогрелся до +27,1°C, что также стало новым максимумом, побив рекорд 2002 года (+24,7°C).
При этом для этих регионов характерны значительно более низкие значения: средняя температура июля обычно держится в диапазоне от +3 до +9°C.
Ранее Life.ru рассказывал, что в июне из-за аномальной жары в Европе погибли почти 4 тысячи человек. Больше всех досталось Франции. Кроме того, это чревато для европейских государств огромными финансовыми убытками.
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