В канадской Арктике установилась аномальная жара, побит рекорд 1930-го года

Аномальная жара в канадской Арктике привела к обновлению температурных рекордов. Об этом свидетельствует бюллетень Национального метеобюро Канады.

5 июля в населённом пункте Кэмбридж-Бей температура поднялась до +22,1°C, превысив показатель 1930 года (+21,7°C). В Корал-Харборе воздух прогрелся до +27,1°C, что также стало новым максимумом, побив рекорд 2002 года (+24,7°C).

При этом для этих регионов характерны значительно более низкие значения: средняя температура июля обычно держится в диапазоне от +3 до +9°C.