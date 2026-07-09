Институт Коха: Жара в июне могла стать причиной 5,1 тысячи смертей в Германии

Экстремальная жара второй половины июня могла привести к 5120 смертям в Германии. Такую оценку озвучили специалисты Института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ.

Статистическая модель ведомства, разработанная для периодов знойной погоды, зафиксировала тысячи летальных исходов, связанных с высокой температурой. При этом в РКИ подчеркивают, что реальные последствия могут быть более масштабными.

Для сравнения приводится статистика Федерального статистического ведомства. Только за одну неделю, с 22 по 28 июня, избыточная смертность составила 6,8 тысячи случаев.

Главными жертвами духоты стали пожилые граждане. Почти 3 тысячи смертей от перегрева пришлись на жителей старше 85 лет.

Масштаб трагедии становится яснее при взгляде на предыдущие периоды. За две недели (с 15 по 28 июня) показатель мог превысить годовые значения за каждое лето с 2022 по 2025 год. Тогда цифры колебались от 2,6 тыс. до 4,9 тыс. случаев.

Самые высокие значения последнего десятилетия наблюдались раньше. В 2018 году зафиксировали 8,4 тыс. смертей, в 2019-м — 6,9 тыс.

Напомним, текущее лето ознаменовалось для Европы беспрецедентной серией экстремальных волн жары, которые установили новые исторические рекорды. Уже в июне на континенте была зафиксирована самая высокая средняя температура за всю историю наблюдений, превысившая норму на 3°C, а в таких странах, как Франция, Германия и Испания, столбики термометров поднялись выше 44–45°C. Последствия этого климатического удара оказались катастрофическими: по предварительным данным, во Франции, Бельгии и Нидерландах зафиксировано около 3700 случаев избыточной смертности, системы здравоохранения и энергетическая инфраструктура работали на пределе, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о неминуемых новых волнах жары, призвав страны срочно адаптироваться к новой климатической реальности.