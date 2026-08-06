Дунай обмелел до рекорда: судоходство встало, а из воды показались мост и мамонт

Уровень Дуная на болгарском участке опустился до исторического минимума. У города Русе вода ушла на 101 сантиметр ниже условной нулевой отметки, побив рекорд 2003 года, когда фиксировали минус 73 сантиметра.

Только за последние сутки река обмелела ещё на четыре сантиметра. Ограничения по осадке судов действуют на всём болгарском участке Дуная, а в районах Белене, Сомовита и села Гарван ранее сообщалось о севших на мель судах.

Формального запрета на судоходство нет, однако многие перевозчики приостановили рейсы. Из-за мелководья суда приходится загружать лишь частично, поэтому доставка грузов становится экономически невыгодной.

Обмеление при этом открыло археологам доступ к ранее скрытым участкам речного дна. Из воды показались основания Константинова моста — античного сооружения через Дунай, торжественно открытого императором Константином Великим в июле 328 года.

Ещё одной находкой стали останки древнего мамонта. Специалисты обнаружили нижнюю челюсть, фрагменты бивней и другие кости, которые отправили на исследование. Точный вид животного и возраст находки ещё предстоит установить.

Причиной рекордного обмеления специалисты называют продолжительную жару и дефицит осадков в Западной и Центральной Европе, где расположена значительная часть водосборного бассейна Дуная. Ожидается, что период маловодья может продлиться как минимум до конца лета.

Ранее Life.ru рассказывал, как из-за низкого уровня Дуная на поверхности оказались затопленные корабли времён Второй мировой войны. Некоторые из них до сих пор могут представлять опасность из-за оставшихся на борту боеприпасов и топлива.