Румыния начала закупать электричество у Украины из-за обмеления Дуная

Румыния начала закупать электричество у Украины, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Поставки идут через молдавскую компанию Energocom.

Причина проблем — сильная засуха: уровень воды в Дунае упал настолько, что пришлось остановить первый энергоблок единственной в стране АЭС «Чернаводэ», чтобы не повредить системы охлаждения. Власти опасаются, что из-за дальнейшего обмеления реки придется отключить и второй реактор, поэтому в стране введён режим повышенной готовности.