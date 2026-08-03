Румыния начала закупать электричество у Украины из-за обмеления Дуная
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Румыния начала закупать электричество у Украины, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Поставки идут через молдавскую компанию Energocom.
Причина проблем — сильная засуха: уровень воды в Дунае упал настолько, что пришлось остановить первый энергоблок единственной в стране АЭС «Чернаводэ», чтобы не повредить системы охлаждения. Власти опасаются, что из-за дальнейшего обмеления реки придется отключить и второй реактор, поэтому в стране введён режим повышенной готовности.
Ранее Life.ru писал, что аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке. Во Франции энергокомпания EDF остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения. С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер назвал ближайшие пять дней критическими, так как низкий уровень воды вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш».
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