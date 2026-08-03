Вучич: Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится через несколько дней

Обмеление Дуная поставило под угрозу работу нефтеперерабатывающего завода в сербском Панчево. Из-за нехватки глубины на реке суда уже вынуждены перевозить меньше груза, а через день-два движение по водному пути полностью прекратится. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

Власти собираются обсудить ситуацию в рамках кризисного штаба. Главная проблема связана с обеспечением сырьём предприятия компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которое находится недалеко от Белграда. По словам главы государства, пока завод продолжает работу, однако дальнейшее снижение уровня воды способно нарушить привычную схему поставок. Сейчас суда ещё проходят по Дунаю, но из-за ограничений по осадке им приходится сокращать объём перевозимого груза примерно на 50%.