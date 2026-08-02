Премьер Сербии призвал граждан экономить электроэнергию из-за жары

Жителям Сербии посоветовали бережнее относиться к электроэнергии — причиной стала затянувшаяся аномальная жара. С таким обращением к согражданам в воскресенье выступил премьер-министр страны Джуро Мацут.

«Из-за высоких температур уровень воды в реках низкий, это угрожает и производству электроэнергии», — объяснил он происходящее.

Мацут подчеркнул, что сейчас энергосистема работает без сбоев, но её ресурсы ограничены. Потому он настаивает на разумном использовании кондиционеров в домах.

Ранее чрезвычайное положение объявили в сербском крае Воеводина — в городе Сомбор и общинах Кула и Врбас. Причиной стало рекордное падение уровня Дуная, который опустился до минус 127 сантиметров относительно нормы. Это поставило под угрозу работу гидротехнической системы Дунай—Тиса—Дунай. О решении, принятом на внеочередном заседании штаба по ЧС, сообщили в пресс-службе краевого правительства.