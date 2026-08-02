Энергокризис на подходе? Жителей Молдавии призвали экономить свет по вечерам

Минэнерго Молдавии призвало жителей страны рационально расходовать электроэнергию вечером. Причина — возможный рост нагрузки и потребность в дополнительных закупках на региональном энергорынке.

Поводом для предупреждения стала ситуация в Румынии. Там власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае. В ведомстве считают, что румынские меры могут усилить давление на энергосистему региона и сказаться на ценах. На этом фоне в Молдавии ожидают более напряжённые пиковые часы.

В обращении говорится, что перенос энергоёмких дел стоит сделать на дневное время: рекомендовано по возможности использовать технику с высоким потреблением позже не включать. В частности, в сообщении советуют с 18:00 до 23:00 заменить работу таких приборов на дневные часы.

Отдельно отмечается, что сейчас государственная Energocom обеспечивает потребности потребителей. Но в периоды пикового спроса стране может понадобиться докупать электроэнергию там, где, по оценке ведомства, цены обычно выше.

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