Топливо на исходе? Молдавия ввела энергетическую тревогу из-за перебоев с поставками

В Молдавии на месяц ввели режим тревоги в энергетической сфере. Кабинет министров Молдавии одобрил введение особого режима сроком на 30 дней из-за сложившейся ситуации с обеспечением топливом.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр республики Василе Тофан во время заседания правительства. После поддержки со стороны членов кабинета решение начнёт действовать после публикации в «Официальном вестнике».

Ранее в Молдавии опубликовали результаты социологического исследования, посвящённого отношению граждан к возможному объединению с Румынией. Идею объединения поддержали 33% опрошенных. Против такой инициативы выступили 54% участников, ещё 13% не смогли определиться с ответом.