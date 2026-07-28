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28 июля, 08:46

Топливо на исходе? Молдавия ввела энергетическую тревогу из-за перебоев с поставками

Молдавия объявила режим тревоги в энергетике из-за дефицита топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

В Молдавии на месяц ввели режим тревоги в энергетической сфере. Кабинет министров Молдавии одобрил введение особого режима сроком на 30 дней из-за сложившейся ситуации с обеспечением топливом.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр республики Василе Тофан во время заседания правительства. После поддержки со стороны членов кабинета решение начнёт действовать после публикации в «Официальном вестнике».

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Ранее в Молдавии опубликовали результаты социологического исследования, посвящённого отношению граждан к возможному объединению с Румынией. Идею объединения поддержали 33% опрошенных. Против такой инициативы выступили 54% участников, ещё 13% не смогли определиться с ответом.

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Милена Скрипальщикова
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