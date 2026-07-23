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23 июля, 11:05

Более половины жителей Молдавии не хотят присоединения к Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lalandrew

Более половины граждан Молдавии не поддерживают идею объединения с Румынией. Такие данные опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Цифры июльского опроса зафиксировали 33% сторонников сближения двух государств. Против высказались 54% участников, а ещё 13% не смогли определиться с позицией. Месяцем ранее расклад был схожим: за присоединение выступали 34%, категорически не согласных насчитывалось 55%, а доля сомневающихся составляла 11%. Исследование охватило 1 015 респондентов в период с 10 по 20 июля, статистическая погрешность не превысила 3,1%.

Опрос проходил на фоне конкретных политических шагов со стороны Бухареста. Нижняя палата румынского парламента ещё 24 июня одобрила законопроект, предполагающий объединение с Молдавией. Документ прошёл по процедуре так называемого молчаливого принятия: регламент позволяет считать проект автоматически утверждённым, если депутаты не рассмотрели и не отклонили его в течение 45 дней после регистрации. Теперь инициатива направлена в Сенат.

Действия румынских законодателей вызвали резкую реакцию в Кишинёве. Представители оппозиционных сил назвали происходящее подготовкой к территориальной аннексии. Бывший президент республики Игорь Додон подчеркнул, что любая поддержка этой идеи внутри страны может расцениваться как предательство национальных интересов.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в насильственной румынизации и уничтожении национальной идентичности. Дипломат заявила, что президент Майя Санду действует исключительно в интересах Брюсселя и Румынии. Захарова отметила, что молдаван официально записали в румыны, отказав им в существовании собственного языка, и таким образом уничтожается целый этнос. Делается это по прямому заказу Евросоюза и Брюсселя.

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Юлия Сафиулина
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