Более половины граждан Молдавии не поддерживают идею объединения с Румынией. Такие данные опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Цифры июльского опроса зафиксировали 33% сторонников сближения двух государств. Против высказались 54% участников, а ещё 13% не смогли определиться с позицией. Месяцем ранее расклад был схожим: за присоединение выступали 34%, категорически не согласных насчитывалось 55%, а доля сомневающихся составляла 11%. Исследование охватило 1 015 респондентов в период с 10 по 20 июля, статистическая погрешность не превысила 3,1%.

Опрос проходил на фоне конкретных политических шагов со стороны Бухареста. Нижняя палата румынского парламента ещё 24 июня одобрила законопроект, предполагающий объединение с Молдавией. Документ прошёл по процедуре так называемого молчаливого принятия: регламент позволяет считать проект автоматически утверждённым, если депутаты не рассмотрели и не отклонили его в течение 45 дней после регистрации. Теперь инициатива направлена в Сенат.

Действия румынских законодателей вызвали резкую реакцию в Кишинёве. Представители оппозиционных сил назвали происходящее подготовкой к территориальной аннексии. Бывший президент республики Игорь Додон подчеркнул, что любая поддержка этой идеи внутри страны может расцениваться как предательство национальных интересов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в насильственной румынизации и уничтожении национальной идентичности. Дипломат заявила, что президент Майя Санду действует исключительно в интересах Брюсселя и Румынии. Захарова отметила, что молдаван официально записали в румыны, отказав им в существовании собственного языка, и таким образом уничтожается целый этнос. Делается это по прямому заказу Евросоюза и Брюсселя.