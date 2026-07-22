«Уничтожает идентичность»: Захарова обвинила Санду в румынизации Молдавии
Захарова заявила о насильственной румынизации Молдавии Майей Санду
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук, DUMITRU DORU / ЕРА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии проводят политику насильственной румынизации и разрушают национальную идентичность страны.
В эфире радио Sputnik Захарова выразила мнение, что президент Молдавии Майя Санду действует в интересах Брюсселя и Румынии. По её словам, в республике «идёт насильственная румынизация», а также уничтожаются культура и национальная самобытность.
«Они назвали молдаван румынами, сказали, что нет молдавского языка. Идёт насильственная румынизация… Уничтожается эта самая культура идентичности… Она уничтожает по заказу ЕС, Брюсселя свой собственный этнос», — заявила Захарова.
Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства уже комментировала одобренный в парламенте Румынии законопроект об объединении двух стран. Тогда она заявила, что, по её мнению, речь идёт не об объединении, а о «поглощении и аннексии» Молдавии.
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