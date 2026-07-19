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19 июля, 09:54

Европа ведёт Молдавию под раздачу — румынский аналитик раскрыл планы Брюсселя

Аналитик Дунгачиу: ЕС может втянуть Молдавию в конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM ./ Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM ./ Lalandrew

Румынский политолог Дан Дунгачиу выразил мнение, что Брюссель сознательно идёт по пути обострения ситуации вокруг Украины и не исключил вовлечения Молдавии в вооружённое противостояние. По его словам, Евросоюз наращивает военную поддержку Киева, поставляя не только финансы, но и вооружение.

Поводом для таких выводов стало участие президента Молдавии Майи Санду сразу в двух крупных международных мероприятиях: саммите «коалиции желающих» в Париже, где анонсировали учения в приграничных с Украиной государствах, и встрече «Украина – Юго-Восточная Европа» в Киеве, завершившейся принятием антироссийской декларации.

«Европа взяла однозначный курс на эскалацию. Мы можем стать свидетелями того, как Молдавия будет вовлечена в этот процесс в той или иной форме», — заявил эксперт в интервью изданию Gândul.

При этом Кишинёв формально сохраняет нейтральный статус, однако при Санду страна активизировала взаимодействие с НАТО и увеличила военный бюджет.

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Ранее молдавский политик высказывалась о курсе Кишинёва. На этот раз экс-депутат Марина Таубер заявила журналистам, что власти республики сознательно обостряют отношения с РФ и странами СНГ, рассчитывая, что это ускорит приём в Евросоюз. По её мнению, официальный Кишинёв намеренно жертвует прагматичной дипломатией, экономическими связями и рынками ради евроинтеграции.

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Александра Мышляева
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