Власти Молдавии сознательно идут на конфликт с Россией и странами СНГ, надеясь, что из-за этого страну возьмут в ЕС. Об этом заявила журналистам экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.

По её словам, Кишинёв жертвует прагматичной внешней политикой, торговыми связями и рынками, выбирая евроинтеграцию.

«Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕС», — подчеркнула политик.

Она добавила, что молдавским властям следовало бы постыдиться своей поддержки антироссийских санкций.