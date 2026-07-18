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18 июля, 05:38

«Молдавская мечта»: Кишинёв сознательно идёт на конфликт с Москвой ради Евросоюза

Молдавский экс-депутат Таубер: Молдавия идёт на конфронтацию с РФ и СНГ ради ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Власти Молдавии сознательно идут на конфликт с Россией и странами СНГ, надеясь, что из-за этого страну возьмут в ЕС. Об этом заявила журналистам экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.

По её словам, Кишинёв жертвует прагматичной внешней политикой, торговыми связями и рынками, выбирая евроинтеграцию.

«Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕС», — подчеркнула политик.

Она добавила, что молдавским властям следовало бы постыдиться своей поддержки антироссийских санкций.

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Ранее кандидат в премьеры Молдавии Василе Тофан заявил, что главная цель нового правительства — подписать соглашение о вступлении страны в ЕС в 2028 году. Он пообещал направить все силы на достижение этой цели. Его кандидатуру выдвинула правящая Партия действия и солидарности.

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Владимир Озеров
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