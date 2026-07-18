«Молдавская мечта»: Кишинёв сознательно идёт на конфликт с Москвой ради Евросоюза
Молдавский экс-депутат Таубер: Молдавия идёт на конфронтацию с РФ и СНГ ради ЕС
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Власти Молдавии сознательно идут на конфликт с Россией и странами СНГ, надеясь, что из-за этого страну возьмут в ЕС. Об этом заявила журналистам экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.
По её словам, Кишинёв жертвует прагматичной внешней политикой, торговыми связями и рынками, выбирая евроинтеграцию.
«Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕС», — подчеркнула политик.
Она добавила, что молдавским властям следовало бы постыдиться своей поддержки антироссийских санкций.
Ранее кандидат в премьеры Молдавии Василе Тофан заявил, что главная цель нового правительства — подписать соглашение о вступлении страны в ЕС в 2028 году. Он пообещал направить все силы на достижение этой цели. Его кандидатуру выдвинула правящая Партия действия и солидарности.
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