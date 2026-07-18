Я Руссу: Фамилия, которую носит большинство жителей Молдавии, в переводе означает «русский»

Фамилия Русу или Руссу, которая переводится как «русский», стала самой распространённой в Молдавии. Её носят более 7,6 тыс. семей. Это следует из данных государственного регистра, сообщает РИА «Новости».

Всего в стране насчитывается свыше 73 тыс. фамилий. Каждая из 50 наиболее распространённых встречается не менее чем у тысячи семей. Фамилию Русу носят более 6 тыс. семей, или около 24,9 тыс. человек. Вариант Руссу зарегистрирован ещё у 1,6 тыс. семей, в которых насчитывается свыше 7,9 тыс. жителей.

Ещё около 1,2 тыс. семей носят фамилию Руснак. Она происходит от древнего славянского самоназвания «русины». Число её носителей превышает 5 тыс. человек. Больше всего жителей с фамилиями Русу, Руссу и Руснак проживает на севере Молдавии. В Кишинёве Русу заняла второе место, уступив фамилии Чобану, которая переводится как «пастух».

«Самые популярная фамилия Русу и все её производные означают одно и тоже — «русский человек», — рассказал молдавский историк Борис Шаповалов.

По словам историка, распространение этой фамилии связано с формированием Молдавского княжества при участии молдаван и славян из Карпатского региона. Он также напомнил, что до конца XVI века официальным языком княжества оставался церковнославянский.

Ранее в Латвии общественные деятели и политики предлагали ограничить использование русских имён и фамилий. Об этом рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, подобные инициативы появляются в публичном пространстве регулярно. Кроме того, в стране обсуждали возможный запрет русскоязычных надписей на могилах. Сторонники этой идеи ссылались на ограничения для негосударственных языков в общественных местах. Росликов заявил, что русскоязычные жители при ответе на подобные высказывания могут столкнуться с вниманием правоохранительных органов.