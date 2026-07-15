«Окшилоп» вместо Полишко: Должник перевернул фамилию, скрываясь от коллекторов

В Сургуте произошел необычный инцидент: местный житель попытался избежать выплаты долга через смену персональных данных. Мужчина решил скрыть свою личность от взыскателей, применив весьма специфическую уловку.

Кредитная организация обратилась в инстанцию с просьбой заменить ответчика на наследников, полагая, что клиент скончался. В ходе разбирательства выяснилось, что заемщик жив, а сведения о его смерти оказались ложными.

Оказалось, что фигурант просто переписал свои ФИО в обратном порядке. Фамилия Полишко превратилась в «Окшилоп», а личные данные поменялись местами.

Истец рассчитывал вернуть порядка 130 тысяч рублей по старому договору. Однако в ходе заседания стало очевидно, что перед судом стоит тот же самый человек, просто с новыми реквизитами в паспорте.

Судьи постановили, что махинации с документами не дают права на процессуальное правопреемство. Требование коллекторов было отклонено.

Сейчас вердикт уже вступил в законную силу. Попытка стать «невидимкой» для системы обернулась неудачей, и обязательства по кредиту остались в силе.

Ранее в Краснодарском крае суд лишил отца права на выплаты за погибшего на СВО сына, так как мать доказала, что он десятилетиями не участвовал в жизни ребёнка и большую часть времени провёл в колонии.