Москвичка через суд «убила» мужа за отказ платить алименты

Суд в Москве признал мужчину безвестно отсутствующим из-за долгов перед собственным сыном. Историю финала семейного конфликта раскрыл телеграм-канал SHOT.

Пара расторгла брак в 2020 году. Практически сразу после развода отец ребёнка перестал выходить на связь и прекратил перечислять деньги на содержание мальчика. Последнее сообщение от него поступило в 2021-м, где он заявил, что его совершенно не беспокоят претензии бывшей жены.

Женщина регулярно наведывалась к приставам, но поиски не давали результатов. Объявленный в 2023 году официальный розыск также не помог установить, где скрывается неплательщик. По совету юриста Яны Солдатовой мать подала заявление, чтобы признать экс-супруга пропавшим.

Разбирательство длилось около года. В апреле служители Фемиды удовлетворили требования истицы. Теперь несовершеннолетнему назначена пенсия по потере кормильца. Если местонахождение отца не выяснится, через пять лет после начала розыскных мероприятий (в 2028-м) он будет официально считаться умершим.

Статус «покойника» серьезно осложнил жизнь беглеца. Его собственность переходит под доверительное управление, ему недоступны официальное трудоустройство и оформление займов в банках.

В случае обнаружения мужчине придется столкнуться с серьезной финансовой нагрузкой. Ему предъявят к уплате около полутора миллионов рублей накопившегося долга по алиментам, а также обяжут возместить государству все средства, выплаченные в виде пенсии.

