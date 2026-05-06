25% — и ни копейкой больше: В России предложили ограничить размер алиментов

На общественном портале «Российская общественная инициатива» появилась инициатива по ограничению размера алиментных платежей. Сторонники предложения утверждают, что действующие нормы не в полной мере учитывают финансовое положение тех, кто платит алименты, пишет «Гарант.ру».

По мнению общественников, текущие методы расчета, будь то процент от дохода или фиксированная сумма, часто игнорируют насущные потребности плательщика. Расходы на аренду или ипотеку, лечение, а также содержание новой семьи не всегда принимаются во внимание при определении размера алиментов. Это может привести к серьёзным финансовым проблемам у плательщика, включая невозможность накопить на собственное жилье и трудности с созданием новой семьи. Среди других негативных последствий называются увеличение числа просроченных платежей и рост числа людей, работающих неофициально.

Для решения этих проблем предлагается внести изменения в Семейный кодекс. Ключевое нововведение – установить верхний предел ежемесячных алиментных выплат на уровне 25% от дохода плательщика, который будет применяться ко всем случаям. Также предлагается ввести аналогичный лимит для алиментов, назначенных в твердой денежной сумме. При расчете алиментов предлагается обязательно учитывать расходы на жилье, медицинское обслуживание и содержание новой семьи. Кроме того, документ предусматривает возможность пересмотра размера выплат в случае существенного снижения доходов и гарантию сохранения за плательщиком достаточных средств для жизни.

Авторы инициативы надеются, что предложенные меры помогут создать более справедливую систему алиментных отношений, сократить число случаев неформальной занятости и стимулировать создание новых семей. Обсуждение инициативы продлится до 4 мая 2027 года.

