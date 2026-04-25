Приставы нашли должника по алиментам прямо на съёмках ТВ-шоу в Москве

В Москве судебные приставы обнаружили должника по алиментам в момент подготовки к съёмкам на федеральном телеканале. Об этом сообщили в ФССП по столице.

После развода мужчина должен был перечислять четверть дохода на содержание пятилетнего ребёнка, однако регулярно уклонялся от выплат. Бывшая супруга обратилась в службу судебных приставов, после чего было возбуждено исполнительное производство. Должника вызвали на приём, но он перестал появляться и начал скрываться.

Позднее в отношении него завели розыскное дело. В ходе поисков выяснилось, что 37-летний москвич находится на съёмочной площадке федерального телеканала. Мужчину обнаружили в гримёрной перед участием в телепередаче. После этого его принудительно доставили в отдел судебных приставов.

В отношении него составили административный протокол за неуплату средств на содержание ребёнка. В службе напомнили, что подобные долги могут повлечь административную и уголовную ответственность, а также подчеркнули возможность погашения задолженности через «Госуслуги».

