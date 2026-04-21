С актёра Игоря Петренко взыскали 875 тысяч рублей в качестве алиментов

С актёра Игоря Петренко взыскали значительную часть задолженности по алиментам — свыше 875 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют судебные документы и материалы судебных приставов.

При этом полностью долг ещё не погашен. По последним данным, за артистом остаётся задолженность более 379 тысяч рублей. Ранее сумма была значительно выше: в 2024 году она превышала 9,2 млн рублей, а в 2025-м сократилась примерно до 1,3 млн.

Исполнительное производство в отношении Петренко было открыто в мае 2022 года на основании соглашения об алиментах, заключённого ещё в 2015 году.

В рамках дела с него продолжают взыскивать различные суммы, включая задолженность по исполнительным документам, сборы и расходы. Также к общей сумме добавился штраф за парковку, который был увеличен судом из-за несвоевременной оплаты.

Кроме того, в апреле 2026 года были возбуждены ещё два производства, связанные с дополнительными исполнительскими сборами.

Ранее Life.ru рассказывал, что задолженность Игоря Петренко по алиментам достигла почти одного миллиона рублей (982 530 рублей). Артист пытается закрывать долг по частям, однако получается у него это с трудом. У актёра двое сыновей.

Игорь Петренко, родившийся 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного, трижды был официально женат. От союза с актрисой Екатериной Климовой (второй брак) у него осталось двое сыновей. За свою карьеру он удостоен Государственной премии (2002) и премии ФСБ (2018), а также является членом Союза кинематографистов. Зрителям он знаком по лентам «Звезда», «Небо», «Тарас Бульба», «Водитель для Веры» и сериалу «Шерлок Холмс» — всего в фильмографии артиста насчитывается свыше 70 работ в кино и на ТВ.