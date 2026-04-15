Екатерина Климова показала фото отдыха на Мальдивах с дочкой от Гелы Месхи

Екатерина Климова показала снимки с 10-летней дочерью Беллой, сделанные во время отдыха на Мальдивах. Фотографии актриса опубликовала в своём личном блоге.







На кадрах видно, как мать и дочь загорают на пляже, наслаждаются тёплой погодой и красотой природы, а также балуют себя бьюти-процедурами. Отдых выпал на Пасху, но для актрисы расстояние не стало причиной его пропускать. По словам артистки, она вместе с младшей наследницей отпраздновали, соблюдая все традиции. Один из главных атрибутов — крашенные яйца присутствовали на столе.

«Можно ничего не делать, а можно не делать ничего. Делать что‑то бесполезное, ни для чего не нужное. Бесцельно гулять, чтобы придумать совершенно бессмысленное развлечение, например, обрызгать друг друга с головы до ног и смеяться до коликов в животе весь день! Будьте счастливы! Всего вам самого ленивого, глупого, человеческого», — подписала актриса пост.

Помимо Беллы (дочери от третьего мужа Гелы Месхи), у актрисы есть старшая дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильёй Хорошиловым, а также сыновья Матвей и Корней, родившиеся во втором браке с Игорем Петренко.

Ранее младшая внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в социальных сетях подборку архивных и новых фотографий по случаю своего дня рождения. Среди размещённых кадров выделяется старый семейный снимок, на котором Мария запечатлена вместе со своими родителями Татьяной и Валентином Юмашевыми.