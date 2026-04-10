«Спасибо за жизнь»: Внучка Ельцина выложила редкий снимок с родителями

Мария Юмашева, младшая внучка первого президента России Бориса Ельцина, поделилась в соцсетях архивными и новыми фотографиями в честь дня рождения. Об этом написали сразу несколько светских изданий.

Один из самых заметных кадров — старый семейный снимок с родителями, Татьяной и Валентином Юмашевыми. Его Мария подписала коротко: «Спасибо за жизнь».

Остальные фото она оставила без комментариев. В ответ подписчики начали поздравлять её с праздником и желать счастья.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /masha yumasheva

У Бориса Ельцина было две дочери — Елена Окулова и Татьяна Юмашева. В открытых публикациях обычно указывают, что у первого президента России шестеро внуков. По линии Елены Окуловой это Екатерина Окулова, Мария Окулова-Жиленкова и Иван Окулов. Екатерина и Иван ведут непубличную жизнь, о их профессиях в открытых источниках почти не пишут. Мария окончила МГИМО, вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова и тоже давно не ведёт публичную медийную жизнь.

По линии Татьяны Юмашевой — Борис Ельцин-младший, Глеб Дьяченко и Мария Юмашева. Борис — самый известный из внуков по светской хронике; его связывали с ресторанными и другими бизнес-проектами, но в последние годы он чаще фигурирует именно как персонаж светских публикаций.

Глеб Дьяченко — один из самых узнаваемых внуков Ельцина. Он известен своими успехами в плавании, был призёром соревнований Специальной Олимпиады, а в последние годы, по данным СМИ, работает тренером по плаванию в Москве.

Мария Юмашева — младшая внучка Ельцина и самая заметная в светской повестке сейчас. Её обычно представляют как героиню светской хроники и соцсетей, она училась за границей и регулярно появляется в публикациях о семье Ельциных.