Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:23

«Спасибо за жизнь»: Внучка Ельцина выложила редкий снимок с родителями

Мария Юмашева показала архивные фото в честь дня рождения

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /masha yumasheva

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /masha yumasheva

Мария Юмашева, младшая внучка первого президента России Бориса Ельцина, поделилась в соцсетях архивными и новыми фотографиями в честь дня рождения. Об этом написали сразу несколько светских изданий.

Один из самых заметных кадров — старый семейный снимок с родителями, Татьяной и Валентином Юмашевыми. Его Мария подписала коротко: «Спасибо за жизнь».

Остальные фото она оставила без комментариев. В ответ подписчики начали поздравлять её с праздником и желать счастья.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /masha yumasheva

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /masha yumasheva

У Бориса Ельцина было две дочери — Елена Окулова и Татьяна Юмашева. В открытых публикациях обычно указывают, что у первого президента России шестеро внуков. По линии Елены Окуловой это Екатерина Окулова, Мария Окулова-Жиленкова и Иван Окулов. Екатерина и Иван ведут непубличную жизнь, о их профессиях в открытых источниках почти не пишут. Мария окончила МГИМО, вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова и тоже давно не ведёт публичную медийную жизнь.

Как старшая внучка Бориса Ельцина хает Россию, поддерживает Украину и что её связывает с предателями

По линии Татьяны Юмашевой — Борис Ельцин-младший, Глеб Дьяченко и Мария Юмашева. Борис — самый известный из внуков по светской хронике; его связывали с ресторанными и другими бизнес-проектами, но в последние годы он чаще фигурирует именно как персонаж светских публикаций.

Глеб Дьяченко — один из самых узнаваемых внуков Ельцина. Он известен своими успехами в плавании, был призёром соревнований Специальной Олимпиады, а в последние годы, по данным СМИ, работает тренером по плаванию в Москве.

Внук Бориса Ельцина, известный своими любовными похождениями, показал фото с новой девушкой

Мария Юмашева — младшая внучка Ельцина и самая заметная в светской повестке сейчас. Её обычно представляют как героиню светской хроники и соцсетей, она училась за границей и регулярно появляется в публикациях о семье Ельциных.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Борис Ельцин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar