Молдавия разом отменила концерты Арбениной, Винника и Сабурова

Министерство культуры Молдавии рекомендовало отменить выступления российской исполнительницы Дианы Арбениной, украинского певца Олега Винника, а также казахстанского комика Нурлана Сабурова. Данную информацию ведомство передало в социальных сетях.

«Министерство культуры считает неуместным проводить три мероприятия, которые должны были состояться в Республике Молдова, с участием артистов Дианы Арбениной, Нурлана Сабурова и Олега Винника», — сказано в сообщении.

Организаторам рекомендовали разорвать договоры с ними. Это нужно сделать во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности въезда артистов в Молдавию и, как следствие, к отмене концертов. В Минкультуры отметили, что организаторы и учреждения культуры несут ответственность за серьёзную оценку общественного воздействия приглашённых гостей, включая возможные риски. При этом в ведомстве подтвердили свою позицию, что культурное пространство должно оставаться пространством диалога, свободы и художественного самовыражения.

Ранее сообщалось, что концерты немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены. Причиной стали его положительные высказывания о России. Выступления Болена и его группы Blue System были запланированы на 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе. Однако ссылки на них исчезли из системы продажи билетов. Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас заявил, что концерт в его городе отменён.