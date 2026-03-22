В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его «хороших» слов о России

Концерты немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены. Как сообщает портал LRT, поводом стали его положительные высказывания о России. Выступления Болена и его группы Blue System были запланированы на 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако ссылки на них исчезли из системы продажи билетов.

«Да, концерт в Каунасе отменён. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас.

Операторы подтвердили, что продажа билетов на концерты Болена не будет осуществляться. Причина отмены официально не озвучивалась, однако, как отмечает LRT, она может быть связана с недавними интервью музыканта, в которых он критикует охлаждение отношений между Германией и Россией, призывает к закупке энергоресурсов у РФ и утверждает, что Россия и Германия были «командой мечты». Три года назад он критиковал западные санкции, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

Ранее сообщалось, что концерты рэпера Lida (Николай Ромадов) отменяют в российских городах после обращений правых активистов. Поводом для претензий стал псевдоним артиста, который, по мнению общественников, указывает на позиционирование исполнителя как женщины. Также его обвиняют в пропаганде педофилии и инцеста. Сейчас музыкант проводит тур «No Drugs», который должен охватить 100 городов. Однако выступления в Екатеринбурге и Саранске уже не состоялись — после жалоб местных активистов в прокуратуру концерты были отменены.