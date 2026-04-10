«Как ты с дедом разговариваешь?» Леонид Ярмольник раскрыл секреты общения с внуками

Леонид Ярмольник поделился подходом к общению с внуками. Актёр не любит слово «воспитание» — он предпочитает показывать пример. Внукам Петру и Павлу 11 и 8 лет, они проводят с дедом все выходные и каникулы.

Ярмольник ставит семью выше работы, хотя энергия мальчишек его выматывает, признался артист Пятому каналу. Он общается с внуками на равных и даёт им свободу, но становится строгим, когда они нарушают границы. Иногда младший Павел пытается командовать дедом — тогда Ярмольник мягко возвращает иерархию.

Ярмольник рассказал о воспитании внуков. Видео © Пятый канал

Актёр переживает за увлечение внуков гаджетами, но понимает — это реальность современного детства. Он водит их в кино, показывает добрые фильмы и верит — мальчишки вырастут хорошими людьми благодаря родителям.

