«Махнула на себя рукой?»:Поклонники поражены внешним видом Елены Прокловой на ТВ

Актриса Елена Проклова впервые за долгое время посетила телестудию. Она стала гостьей передачи «Секрет на миллион», чтобы оказать поддержку Дмитрию Диброву, переживающему болезненный бракоразводный процесс.

В беседе с ведущей артистка поделилась своими догадками о причинах разрыва телезвезды с супругой. По мнению гостьи, комфорт Полины мог исчезнуть из-за масштаба личности её мужа.

Проклова уверена: высокий интеллект, эрудиция и безупречный стиль мэтра невольно давили на 36-летнюю модель. Вероятно, женщине было утомительно постоянно находиться в тени знаменитого спутника жизни.

Однако зрители уделили больше внимания не откровениям знаменитости, а её нынешнему облику. Многих поразили произошедшие перемены: некоторые пользователи посчитали, что звезда экрана перестала следить за собой.

В социальных сетях развернулась дискуссия о том, как стареет артистка. Комментаторы были беспощадны, отмечая, что она выглядит «потухшей» и заметно изменилась.

«Могла бы выглядеть лучше, но, видно, махнула на себя рукой», — гласит один из отзывов. Другие пользователи были более сдержанны, заметив, что для своего возраста гостья выглядит вполне достойно, особенно на фоне самого Диброва.

Ранее Полина Диброва рассказала, что её брак с Дмитрием Дибровым закончился, как только она начала замечать другого мужчину. Полина поделилась, что как только женщина начинает замечать кого-то ещё и допускает в своё поле другого мужчину, становится очевидно: что-то уже происходит не так, как должно быть. Она пояснила, что за этим следовала внутренняя и, возможно, совместная работа, но в её случае это привело к осознанному решению.